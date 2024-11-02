Українські військові збили 39 дронів під час останньої атаки.
21 безпілотник локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Росіяни атакували «шахедами»: де працювала ППО
Загалом росіяни атакували 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.
Запускали безпілотники із напрямків Орел та Курськ у РФ.
Через падіння уламків пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.
Атака дронів на Київ: що відомо
Від ночі росіяни атакують Київ та область.
У столиці уламки збитих дронів впали у шести районах - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
Горіли багатоповерхівки. Пошкоджені автомобілі.
Окупанти обстріляли житловий сектор у Сумах
На Київщині внаслідок російської атаки постраждала літня жінка. У неї - уламкове поранення голови.
За даними обласної влади, в чотирьох районах регіону пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Також зачепило лінію електропередач.