Українські військові збили 39 дронів під час останньої атаки.

21 безпілотник локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Росіяни атакували «шахедами»: де працювала ППО

Загалом росіяни атакували 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Запускали безпілотники із напрямків Орел та Курськ у РФ.

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Через падіння уламків пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Атака дронів на Київ: що відомо

Від ночі росіяни атакують Київ та область.

У столиці уламки збитих дронів впали у шести районах - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Горіли багатоповерхівки. Пошкоджені автомобілі.

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На Київщині внаслідок російської атаки постраждала літня жінка. У неї - уламкове поранення голови.

За даними обласної влади, в чотирьох районах регіону пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Також зачепило лінію електропередач.