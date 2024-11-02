Українські військові збили 39 дронів під час останньої атаки. 

21 безпілотник локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію. 

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Росіяни атакували «шахедами»: де працювала ППО

Загалом росіяни атакували 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. 

Запускали безпілотники із напрямків Орел та Курськ у РФ. 

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Через падіння уламків пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

Атака дронів на Київ: що відомо

Від ночі росіяни атакують Київ та область. 

У столиці уламки збитих дронів впали у шести районах - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Горіли багатоповерхівки. Пошкоджені автомобілі. 

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Внаслідок чергового удару по місту є поранені. Серед них - вагітна жінка

На Київщині внаслідок російської атаки постраждала літня жінка. У неї - уламкове поранення голови. 

За даними обласної влади, в чотирьох районах регіону пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Також зачепило лінію електропередач. 

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