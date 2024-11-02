Протягом останнього тижня Росія перекинула з Приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

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За даними ГУР, РФ перемістила північнокорейських солдатів за допомогою щонайменше 28 військово-транспортних бортів повітряно-космічних сил.

Війська КНДР в Росії: яка зброя в північнокорейських солдатів

У розвідці зазначили, що війська КНДР у Росії озброєні, зокрема, мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами.

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«КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60мм мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7», - йдеться в повідомленні ГУР.

Також північнокорейським солдатам у РФ видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».

Більше по темі Зеленський розкритикував реакцію партнерів на війська КНДР у Росії За словами президента, перші тисячі солдатів із Північної Кореї перебувають неподалік українського кордону.

У ГУР нагадали, що підготовка військ КНДР, яких Росія вирішила залучити до війни проти України, відбувається на п’яти полігонах Далекого Сходу РФ.

Чи вплине участь військ КНДР на ситуацію на фронті

Війська КНДР навряд чи вирішать проблеми Росії з втратами на фронті.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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В ISW додають, що залишається незрозумілим, як саме Росія планує використовувати північнокорейських військових. Але залучення їх до наступальних операцій з високим рівнем виснаження, які проводить Росія, з великою ймовірністю призведе до високого рівня втрат серед північнокорейців, вважають аналітики.