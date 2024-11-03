З 14 по 22 листопада у Києві відбудеться Міжнародний фестиваль барокової музики Kyiv Baroque Fest - 2024.

Проводити такий фестиваль планують щороку.

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Національна філармонія у партнерстві з Open Opera Ukraine та Національним будинком музики пропонуватимуть меломанам та поціновувачам ранньої музики можливість занурюватись, слідкувати та відкривати цей мейнстрімний напрям сучасного музичного світу.

Міжнародний фестиваль барокової музики Kyiv Baroque Fest

Фестиваль 2024 року, що почався з торішньої триденної увертюри, зосереджений на постаті одного з найбільш яскравих і потужних композиторів XVIII століття - Жана-Філіпа Рамо.

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Організатори фестивалю у Києві пропонують думати про Рамо в контексті його чи не найвідомішої опери-балету «Галантні Індії».

Цей твір демонструє проблеми, пов'язані з різнорівневими рефлексіями щодо наслідків колонізаційної політики, актуальної для значної кількості європейських культур, зокрема, для французької.

Утім, сьогодні твори, що виникали внаслідок такого світобачення, успішно переосмислюються. На фестивалі ця тема постає як тема «Галантних Європ» - європейських країн, що хоча і входили в європейський світ, тривалий час не сприймались як релевантні у порівнянні зі своїми більш успішними та потужними сусідами.

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Постать Дмитра Бортнянського як представника однієї з «галантних Європ» виникає не випадково.

По-перше, обидва композитори працюють у галантну добу, міксуючи у своїй творчості різні стильові напрямки та течії. По-друге, серед творів Бортнянського є французькі музичні драми. Це свідчить як про впливовість французької музичної традиції, так і про ієрархічність тодішнього музичного світу.

«Осмислити постать Бортнянського у контексті французької традиції та, зокрема, постаті Рамо, означає оприявнити, зафіксувати, створити та критично відрефлексувати численні взаємозв'язки, властиві музичному світу Європи від другої третини XVIII аж до початку ХІХ століття», - йдеться в прес-релізі фестивалю.

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Програма фестивалю Kyiv Baroque Fest

Цьогорічний фестиваль насичений подіями різних форматів.

14 листопада Kyiv Baroque Fest-2024 відкриється концертом La mystérieuse (Modérément).

Суперзірка світової ранньої музики, клавірист Жан Рондо представить програму відомих клавесинних творів французької традиції XVII–XVIII століть.

16 листопада «Галантний діалог: українська поздовжня флейта і клавесин» - концерт дуету Божени Корчинської, львівської сопілкарки і дослідниці та київської клавесиністки, завідувачки кафедри старовинної музики Національної музичної академії Ольги Шадріної-Личак.

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17 листопада «Мій le grand tour або У пошуках втрачених сенсів».

Програма концерту пропонує дуже різноманітну клавірну музику, особливе місце у якій займають твори польських композиторів.

18 листопада «Два століття клавірної музики: італійська мандрівка».

Центральною фігурою у програмі є Дмитро Бортнянський, який як музикант значною мірою сформувався в Італії. Концерт-подорож є дослідженням витоків італійської клавірної традиції, позначеної творчістю Джироламо Фрескобальді, так і її сучасним контекстам.

19 листопада «Внемлите, людїє»: двохорні концерти Рачинського та Березовського.

Львівській ансамбль A cappella Leopolis та київський ансамбль Partes презентують шість двохорних концертів Андрія Рачинського та Максима Березовського. Ці твори увійшли до нового релізу, спільно зробленого колективами у серпні цього року.

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20 листопада «À la Française: оркестрові твори галантної доби» у виконанні Київського камерного оркестру під орудою диригентки Наталії Стець.

À la Française, тобто «У французькому стилі» - програма, що звертається до численних рецепцій французької музичної традиції, наявних у творчості композиторів різних європейських країн. Концерт міститиме як відомі, так і рідко виконувані в Україні оркестрові твори Йоганна Себастьяна Баха, Телеманна, К.Ф.Е. Баха, Й. Г. Грауна.

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21 листопада «З Болоньї до Львова». Ансамбль давньої музики Terra Barocca Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

Знову у центрі програми музична Болонья та її численні прояви, відбиті крізь розмаїту камерно-інструментальну та камерно-вокальну музику різних європейських авторів. П'ять музикантів ансамблю пропонують чимало рим та паралелей, досліджуючи способи взаємодії з різними загальновживаними музичними тропами галантної доби.

22 листопада на закритті Kyiv Baroque Fest 2024 ще одна суперзірка - Андреас Шолль, контратенор з Німеччини з програмою Ich habe genug / Цього мені достатньо і Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble&Choir Національного будинку музики.

Контратенор Андреас Шолль став першим хедлайнером фестивалю BBC Prom, а його музичні нагороди охоплюють всі уявні в світі сучасної музичної індустрії відзнаки.

У свій перший приїзд в Україну Андреас разом з українськими колегами виконуватимуть твори А. Вівальді, Г.Ф. Телеманна, Й. С. Баха.

Майже до кожної концертної події всі зацікавлені зможуть послухати лекції або взяти участь у бесідах, що відбуватимуться у фойє філармонії від 17:30.