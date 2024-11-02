День ракетних військ і артилерії в Україні тепер відзначатимуть 4 грудня.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

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День ракетних військ і артилерії 4 грудня - чому змінили дату

Професійне свято цього роду військ перенесли на 4 грудня - День вшанування святої Варвари.

Це була ініціатива командування ракетних військ і артилерії.

«До сьогоднішнього указу військово-професійне свято День ракетних військ і артилерії відзначали 3 листопада. Воно було пов'язане з подіями Другої світової війни та мало радянське коріння», - пояснили у Генштабі.

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У штабі вважають, що відзначення Дня ракетних військ і артилерії у День Святої Варвари відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів.

Варвара - покровителька артилеристів: що відомо про традицію

У штабі додали, що практика вшанування святої Варвари як покровительки артилеристів існує у збройних силах різних країн. Зокрема Іспанії, Франції, Польщі та США.

В українській християнській культурі Варвара є однією з найшанованіших святих. Її вшановують з давніх-давен. За переказом, у 1108 році мощі святої привезла на українські землі дружина київського князя Святополка - дочка візантійського імператора, також Варвара.