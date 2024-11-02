Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджені лінії електропередач.

Про це повідомили в ДТЕК.

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Через падіння уламків зафіксовано три пошкодження мереж.

Відключення світла у Києві та області: де виникли проблеми

Через пошкодження зранку без світла залишилася частина будинків Голосіївського району Києва.

Енергетики повернули електрику протягом години.

«Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці», - повідомили в компанії.

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Там додали, що високовольтну лінію потрібно ремонтувати.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області.

Однак в обід світло вже повернули.

Третє пошкодження мереж зафіксували близько 11:00 у Вишгородському районі.

Енергетики продовжують ремонтні роботи.

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21 - локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію.

Через падіння уламків пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

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У Києві уламки збитих дронів впали у шести районах - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Пошкоджені автомобілі та будинки.

Госпіталізовано патрульного, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі. Попередньо - у нього отруєння засобами горіння.

Ще одній постраждалій, жительці цього ж району, медики надали допомогу без госпіталізації.

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