Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджені лінії електропередач. 

Про це повідомили в ДТЕК. 

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Через падіння уламків зафіксовано три пошкодження мереж.

Відключення світла у Києві та області: де виникли проблеми

Через пошкодження зранку без світла залишилася частина будинків Голосіївського району Києва. 

Енергетики повернули електрику протягом години.  

«Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці», - повідомили в компанії. 

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Там додали, що високовольтну лінію потрібно ремонтувати. 

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. 

Однак в обід світло вже повернули. 

Третє пошкодження мереж зафіксували близько 11:00 у Вишгородському районі. 

Енергетики продовжують ремонтні роботи.

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Під час останньої дронової атаки росіяни запустили по Україні 71 безпілотник. 

Летіли «шахеди» та БПЛА невстановленого типу. 

Наші військові збили 39 російських дронів. 

21 - локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію. 

Через падіння уламків пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

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У Києві уламки збитих дронів впали у шести районах - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Пошкоджені автомобілі та будинки. 

Госпіталізовано патрульного, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі. Попередньо - у нього отруєння засобами горіння.

Ще одній постраждалій, жительці цього ж району, медики надали допомогу без госпіталізації.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждала 82-річна жінка. 

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