Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджені лінії електропередач.
Про це повідомили в ДТЕК.
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Через падіння уламків зафіксовано три пошкодження мереж.
Відключення світла у Києві та області: де виникли проблеми
Через пошкодження зранку без світла залишилася частина будинків Голосіївського району Києва.
Енергетики повернули електрику протягом години.
«Ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці», - повідомили в компанії.
Там додали, що високовольтну лінію потрібно ремонтувати.
Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області.
Однак в обід світло вже повернули.
Третє пошкодження мереж зафіксували близько 11:00 у Вишгородському районі.
Енергетики продовжують ремонтні роботи.
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Атака дронів: сили ППО збили 39 безпілотників
Під час останньої дронової атаки росіяни запустили по Україні 71 безпілотник.
Летіли «шахеди» та БПЛА невстановленого типу.
Наші військові збили 39 російських дронів.
21 - локаційно втрачено, 5 - повернулись у Росію.
Через падіння уламків пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.
У Києві уламки збитих дронів впали у шести районах - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
Пошкоджені автомобілі та будинки.
Госпіталізовано патрульного, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі. Попередньо - у нього отруєння засобами горіння.
Ще одній постраждалій, жительці цього ж району, медики надали допомогу без госпіталізації.
На Київщині внаслідок російської атаки постраждала 82-річна жінка.