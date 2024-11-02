Протягом жовтня Росія запустила по Україні 1908 «шахедів».
Це близько 62 дронів на день.
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Про таке повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
РФ стала більше запускати дронів по Україні
Для порівняння, у вересні росіяни застосували проти України 1331 ударний дрон.
Тобто у середньому по 44 безпілотники на день.
Сьогодні окупанти спрямували по українських містах та селах 71 БПЛА.
Наша ППО збила 39 дронів. 21 безпілотник локаційно втрачено. 5 - повернулись у Росію.
Нова тактика РФ: чому «шахеди» летять дуже низько
Під час сьогоднішньої атаки у Києві мешканці повідомляли, що ворожі дрони летіли дуже низько - прямо над будинками.
Це вже не вперше, коли росіяни застосовують нову тактику запуску «шахедів».
Запускаючи безпілотники на низьких висотах, окупанти намагаються максимально заплутати засоби ППО. Про це в ефірі телемарафону сказав речник КМВА Михайло Шаманов.
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«Шахеди заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета - максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор», - пояснив Шаманов.
За його словами, противник намагається знайти слабкі місця нашої ППО, а також виявити де саме розміщені засоби протиповітряної оборони, аби обійти їх в наступні хвилі.