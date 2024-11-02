Протягом жовтня Росія запустила по Україні 1908 «шахедів». 

Це близько 62 дронів на день.

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Про таке повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

РФ стала більше запускати дронів по Україні

Для порівняння, у вересні росіяни застосували проти України 1331 ударний дрон. 

Тобто у середньому по 44 безпілотники на день. 

Сьогодні окупанти спрямували по українських містах та селах 71 БПЛА. 

Наша ППО збила 39 дронів. 21 безпілотник локаційно втрачено. 5 - повернулись у Росію. 

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Нова тактика РФ: чому «шахеди» летять дуже низько

Під час сьогоднішньої атаки у Києві мешканці повідомляли, що ворожі дрони летіли дуже низько - прямо над будинками. 

Це вже не вперше, коли росіяни застосовують нову тактику запуску «шахедів». 

Запускаючи безпілотники на низьких висотах, окупанти намагаються максимально заплутати засоби ППО. Про це в ефірі телемарафону сказав речник КМВА Михайло Шаманов.

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«Шахеди заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета - максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор», - пояснив Шаманов.

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За його словами, противник намагається знайти слабкі місця нашої ППО, а також виявити де саме розміщені засоби протиповітряної оборони, аби обійти їх в наступні хвилі.

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