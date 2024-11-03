Російські війська атакували Білозерку на Херсонщині.
Під удар ворога потрапила бригада «швидкої допомоги».
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Постраждало двоє людей.
Про це повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.
Росіяни атакували «швидку» у Білозерці
Окупаційна армія вдарила по селищу сьогодні близько 11-ї години.
Внаслідок обстрілу «швидкої допомоги» постраждали водій та фельдшер.
Під час атаки вони перебували на вулиці.
«В них - мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги», - повідомили в ОДА.
Пошкоджений автомобіль медиків.
Ситуація на Херсонщині
Вночі окупанти атакували Центральний район Херсона.
Постраждала літня жінка. 70-річну мешканку госпіталізували з травмами.
У селищі Дніпровське на вибухівці підірвався місцевий житель.
50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну зранку.
«Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги», - додали в ОДА.
Потерпілого госпіталізували.
Обласна влада вкотре закликала людей бути уважними та дотримуватись правил мінної безпеки - не чіпати підозрілі предмети, а одразу повідомляти про них поліцейських або рятувальників.