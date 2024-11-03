Російські війська атакували Білозерку на Херсонщині.

Під удар ворога потрапила бригада «швидкої допомоги».

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Постраждало двоє людей.

Про це повідомив керівник ОДА Олександр Прокудін.

Росіяни атакували «швидку» у Білозерці

Окупаційна армія вдарила по селищу сьогодні близько 11-ї години.

Внаслідок обстрілу «швидкої допомоги» постраждали водій та фельдшер.

Під час атаки вони перебували на вулиці.

«В них - мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги», - повідомили в ОДА.

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Пошкоджений автомобіль медиків.

Ситуація на Херсонщині

Вночі окупанти атакували Центральний район Херсона.

Постраждала літня жінка. 70-річну мешканку госпіталізували з травмами.

У селищі Дніпровське на вибухівці підірвався місцевий житель.

50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну зранку.

«Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги», - додали в ОДА.

Потерпілого госпіталізували.

Обласна влада вкотре закликала людей бути уважними та дотримуватись правил мінної безпеки - не чіпати підозрілі предмети, а одразу повідомляти про них поліцейських або рятувальників.