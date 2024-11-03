Google «засвітив» розміщення військових систем Збройних сил України.
На картах веб-ресурсу виклали оновлені знімки, де видно розташування українських позицій.
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Google-карти розкрили розташування військових систем ЗСУ
«Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)», - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Україна терміново звернулась до компанії, аби виправити ситуацію. Адже росіяни активно поширюють ці фото. Відтак, можуть ними скористатися.
У Google заявили, що працюють над вирішенням цього питання.
«Після публічної реакції зв‘язалися представники Гугл, кажуть, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем», - додав Коваленко.
Нова тактика дронових атак у Києві
Останнім часом російські безпілотники залітають до Києва на низьких висотах.
Мешканці помічають дрони дуже низько - подекуди над будинками.
Речник КМВА Михайло Шаманов пояснював, що таким чином окупанти намагаються максимально заплутати засоби ППО.
«Шахеди заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета - максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор», - пояснив Шаманов.
За його словами, противник шукає слабкі місця нашої ППО та хоче виявити її розміщення, аби обійти в наступні хвилі.