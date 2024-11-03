Google «засвітив» розміщення військових систем Збройних сил України.

На картах веб-ресурсу виклали оновлені знімки, де видно розташування українських позицій.

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Google-карти розкрили розташування військових систем ЗСУ

«Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)», - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Україна терміново звернулась до компанії, аби виправити ситуацію. Адже росіяни активно поширюють ці фото. Відтак, можуть ними скористатися.

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У Google заявили, що працюють над вирішенням цього питання.

«Після публічної реакції зв‘язалися представники Гугл, кажуть, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем», - додав Коваленко.