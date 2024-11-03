Google «засвітив» розміщення військових систем Збройних сил України.

На картах веб-ресурсу виклали оновлені знімки, де видно розташування українських позицій.

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Google-карти розкрили розташування військових систем ЗСУ

«Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)», - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

Україна терміново звернулась до компанії, аби виправити ситуацію. Адже росіяни активно поширюють ці фото. Відтак, можуть ними скористатися. 

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У Google заявили, що працюють над вирішенням цього питання. 

«Після публічної реакції  зв‘язалися представники Гугл, кажуть, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем», - додав Коваленко. 

Нова тактика дронових атак у Києві

Останнім часом російські безпілотники залітають до Києва на низьких висотах. 

Мешканці помічають дрони дуже низько - подекуди над будинками. 

Речник КМВА Михайло Шаманов пояснював, що таким чином окупанти намагаються максимально заплутати засоби ППО. 

«Шахеди заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета - максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор», - пояснив Шаманов.

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За його словами, противник шукає слабкі місця нашої ППО та хоче виявити її розміщення, аби обійти в наступні хвилі.

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