Південна Корея, США і Японія провели в неділю, 3 листопада, спільні повітряні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-1B.

Про це повідомляє Yonhap.

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Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) зауважив, що маневри стали відповіддю на проведений минулого тижня Північною Кореєю запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Тристоронні навчання відбулися над водами на схід від південного південнокорейського острова Чеджудо.

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Під час навчань південнокорейські, американські і японські винищувачі супроводжували американський бомбардувальник над акваторією, де перетинаються зони ідентифікації ППО Південної Кореї і Японії.

Зазначається, що під час навчань бомбардувальник завдав удару по імітованій цілі, продемонструвавши свої «приголомшливі» можливості.

Південна Корея розширила санкції проти КНДР за ракетні випробування

Південна Корея посилила санкції проти Північної Кореї у відповідь на нещодавнє випробування Пхеньяном твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

Сеул обмежив доступ КНДР до основних компонентів та хімічних речовин, необхідних для будівництва твердопаливних ракет.

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Ці предмети більше не можна експортувати до КНДР, навіть через треті країни.

31 жовтня КНДР заявила про успішне випробування новітньої твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-19, яка пролетіла понад тисячу кілометрів на максимальній висоті майже 7688 метрів.