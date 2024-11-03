У Росії перебуває близько 10 тисяч військових з КНДР.

Ймовірно, частину з них вже відправили в Курську область.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це пише розвідка Великої Британії.  

Північнокорейські солдати в Росії: які проблеми можуть бути 

У британській розвідці вважають, що північнокорейські військові у Росії можуть зіштовхнутися з кількома проблемами. Зокрема, російські та північнокорейські солдати можуть мати труднощі оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних навчань.Також у північнокорейських військових можуть бути проблеми з використанням російського обладнання.

Advertisement

Ще одним викликом, на думку аналітиків, є мовний барʼєр. 

«Війська КНДР, які ведуть бойові дії, майже напевно матимуть проблеми з експлуатацією російського обладнання, інтеграцією в російську структуру командування та управління і подоланням мовного бар'єра з російськими військами», - зазначили в Міноборони Британії. 

Дилема Путіна: чому для миру в Україні потрібна поразка Росії
Більше по темі

Дилема Путіна: чому для миру в Україні потрібна поразка Росії

Мирна угода, яка ставить територіальні поступки в залежність від членства України в НАТО, провела б яскраво-червону лінію, яка убезпечила б понад 80% території України.

Війська КНДР у Росії: оцінка ГУР

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тисяч військових КНДР.

У ГУР розповіли, що північнокорейські солдати у РФ мають на озброєння зокрема, міномети, кулемети, снайперські гвинтівки та автомати. Також їм видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії, - ISW Північнокорейські війська
Південна Корея може посилити підтримку України через відправку військ КНДР до Росії, - ISW
За матеріалами Укрінформ
19г тому
У Росії зійшов з рейок потяг з вугіллям Росія
У Росії зійшов з рейок потяг з вугіллям
Київ Пост
19г тому
Дилема Путіна: чому для миру в Україні потрібна поразка Росії Путін
Дилема Путіна: чому для миру в Україні потрібна поразка Росії
Аурел Браун
1д тому
Канада готує санкції проти Росії за депортацію українських дітей Росія
Канада готує санкції проти Росії за депортацію українських дітей
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Південна Корея, США та Японія провели спільні повітряні навчання
Далі » Російська армія намагається просунутися вглиб України, - Генштаб