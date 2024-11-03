У Росії перебуває близько 10 тисяч військових з КНДР.

Ймовірно, частину з них вже відправили в Курську область.

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Про це пише розвідка Великої Британії.

Північнокорейські солдати в Росії: які проблеми можуть бути

У британській розвідці вважають, що північнокорейські військові у Росії можуть зіштовхнутися з кількома проблемами. Зокрема, російські та північнокорейські солдати можуть мати труднощі оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних навчань.Також у північнокорейських військових можуть бути проблеми з використанням російського обладнання.

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Ще одним викликом, на думку аналітиків, є мовний барʼєр.

«Війська КНДР, які ведуть бойові дії, майже напевно матимуть проблеми з експлуатацією російського обладнання, інтеграцією в російську структуру командування та управління і подоланням мовного бар'єра з російськими військами», - зазначили в Міноборони Британії.

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Війська КНДР у Росії: оцінка ГУР

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тисяч військових КНДР.

У ГУР розповіли, що північнокорейські солдати у РФ мають на озброєння зокрема, міномети, кулемети, снайперські гвинтівки та автомати. Також їм видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».