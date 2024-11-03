Від початку доби російські війська понад сто разів атакували позиції Сил оборони. Окупанти й надалі намагаються просунутися вглиб України.

«Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 110 разів атакував позиції Сил оборони», - йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00.

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Найбільш активно противник діє на Курахівському та Покровському напрямках. На цій ділянці фронту відбулося більш ніж половина всіх боєзіткнень.

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На фронті Курахівський напрямок залишається найгарячішими

Уже кілька днів поспіль армія РФ найбільш активна на Курахівському напрямку.

Від початку доби станом на 16:00 там відбулося 54 бойових зіткнень.

Загарбники намагаються просунутися в районах Вовченки, Гострого та Антонівки. Тривають бої.

На Покровському напрямку окупанти атакують позиції ЗСУ в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Основні зусилля росіяни зосередили біля Променю та Вишневого.

Росіяни б'ють по позиціях ЗСУ з авіації

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи штурмують в районах Греківки, Тернів та Діброви. По району Серебрянського лісу росіяни завдали авіаударів.

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На Торецькому напрямку ворог атакував біля Торецька та Щербинівки. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Дружба, Торецьк та Петрівка.

На Времівському напрямку загарбники дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Трудового та Максимівки.

Керовані авіабомби противник скинув на позиції в районах Юрківки, Новоданилівки та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Харківському напрямку російські терористи намагалися наступати поблизу Вовчанська. Отримали відсіч.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.