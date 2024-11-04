За тиждень росіяни застосували проти України понад 900 бомб, майже 30 ракет і 500 безпілотників типу Shahed, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Скільки бомб, ракет і дронів росіяни застосували за тиждень − що відомо

За словами Зеленського, більшість ударів ворог завдавав по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі.

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"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати", − зауважив український президент.

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Скільки іноземних компонентів містять Шахеди, які атакували Україну у жовтні

У жовтні росіяни практично щодня атакували Україну дронами.

Більше по темі Зеленський розкритикував реакцію партнерів на війська КНДР у Росії За словами президента, перші тисячі солдатів із Північної Кореї перебувають неподалік українського кордону.

Керівник держави наголошував, що, попри санкції, Росія досі може використовувати західні компоненти для виготовлення дронів та ракет.

Зокрема, "Шахеди", якими росіяни атакували Україну у жовтні, складаються з понад 170 тис. іноземних компонентів.