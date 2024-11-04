За тиждень росіяни застосували проти України понад 900 бомб, майже 30 ракет і 500 безпілотників типу Shahed, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Скільки бомб, ракет і дронів росіяни застосували за тиждень − що відомо
За словами Зеленського, більшість ударів ворог завдавав по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати", − зауважив український президент.
Скільки іноземних компонентів містять Шахеди, які атакували Україну у жовтні
У жовтні росіяни практично щодня атакували Україну дронами.
Зеленський розкритикував реакцію партнерів на війська КНДР у Росії
Керівник держави наголошував, що, попри санкції, Росія досі може використовувати західні компоненти для виготовлення дронів та ракет.
Зокрема, "Шахеди", якими росіяни атакували Україну у жовтні, складаються з понад 170 тис. іноземних компонентів.