13 887 компаній мають право на медичну практику в Україні, повідомив Опендатабот.

Скільки компаній можуть надавати медичні послуги в Україні

За даними Опендатабот, період із найбільшою кількістю видач медичних ліцензій припав на 2019 рік: 910 компаній за 9 місяців. Однак потім кількість нових дозволів на роботу у медичній сфері лише вщухала.

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Від початку року українські компанії отримали 355 медичних ліцензій. Це на 16,4% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році, але досі менше за показники до повномасштабної війни. За той самий період у 2021 видали 670 ліцензій.

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Більшість виданих медичних ліцензій компаній дійсні: 81,1%.

Найбільше ліцензій видали на молодшу сестринську справу − 87%. Наслідують організація та управління охороною здоров’я − 81%, а замикає топ терапія (39%). Як зауважив Опендатабот, дна компанія може мати ліцензії на декілька напрямків.

Менш популярними є ультразвукова діагностика, неврологія, акушерство і гінекологія, а також стоматологія. Водночас ліцензії у судово-психіатричній експертизі або судово-медичній токсикології та цитології мають лише по кілька компаній.

Де найбільше медичних компаній із діючими ліцензіями

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Найбільше медичних компаній з дійсними ліцензіями працює в Києві (п'ята частина від усіх). Наслідують Дніпропетровщина (8%), Донеччина, Львівщина та Харківщина − по 6%.