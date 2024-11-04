У повномасштабній війні переможе Україна, вважають більшість жителів країн у світі, навіть попри проросійські уряди у цих країнах.

У президентських перегонах США більшу підтримку має Демократична партія, кандидаткою від якої є Камала Гарріс.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Трамп має значну когорту прихильників за межами США, проте Європа за Гарріс.

Про це свідчать результати опитування, яке провело видання The Economist у співпраці з консалтинговою компанією GlobeScan.

Advertisement

Протягом двох місяців Globescan провів онлайн-опитування 30 000 осіб у 29 країнах, а також у Гонконгу. Опитування охоплювало основні розвинені країни та найбільші країни, що розвиваються, за винятком материкового Китаю.

Цій аудиторії ставили три запитання:

кого з кандидатів вони хотіли б бачити переможцем на американських виборах у листопаді

хто, на їхню думку, переможе у війні - Росія чи Україна

і хто, на їхню думку, буде провідною світовою державою - Америка чи Китай.

Серед питань, які поставили аудиторії для українців, на нашу думку, найцікавіші перші два.

Скільки країн у світі вірять у перемогу України

Україна має сильну підтримку серед народів світу: в середньому 54% опитаних заявили, що хотіли б бачити її переможцем у війні, проти лише 20%, які віддали перевагу Росії.

З 30 країн або територій у 25 з них більше людей підтримували Україну, ніж Росію.

Advertisement

Хоча найбільше вірять у перемогу України Південна Корея, США та Японія, підтримка України досить висока і в деяких країнах, що розвиваються, таких як Бразилія, Мексика та Південна Африка, попри те, що їхні уряди займають нейтральну або навіть проросійську позицію.

Водночас Росію підтримують в таких великих країнах, як Єгипет, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія та В'єтнам.

Це може бути пов'язано з залежністю від російської зброї (Індія, В'єтнам) або історичними зв'язками з Росією. Особливо тривожною є підтримка Росії в Саудівській Аравії, яка прагне військового союзу з США.

Цікаво, що всі п'ять країн, де переважає підтримка Росії, також висловлюються за повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Advertisement

Президентські вибори у США: які країни підтримують Трампа, а які Гарріс

Результати опитування свідчать про широку підтримку перемоги Демократичної партії у президентських перегонах, а також про те, що значна когорта прихильників Дональда Трампа існує за межами США.

У всіх країнах в середньому 45% людей обрали Демократичну партію, кандидатом від якої зараз є Камала Гарріс, тоді як в середньому 33% віддали перевагу пану Трампу від республіканців.

У Європі розрив був більшим: 55% віддали перевагу демократам проти лише 26%, які обрали пана Трампа.

У всьому світі демократи були попереду в обох статях і в усіх освітніх та дохідних когортах.

Проте, попри його націоналістичну політику, Трамп має потужну підтримку в усьому світі. Одним із прикладів є молодь. Вони розділилися майже рівномірно.

Advertisement

Наприклад, серед тих, кому 25-34 роки, в середньому 40% підтримували президента-демократа, а 38% - президента-республіканця.

У всіх вікових групах пан Трамп переміг у третині країн або територій, включаючи Аргентину, Єгипет, Нігерію, Саудівську Аравію, Туреччину та В'єтнам.

Серед можливих пояснень - симпатія до сильної влади і гнів через політику адміністрації Байдена на Близькому Сході.