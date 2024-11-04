Вперше з початку повномасштабного вторгнення спостерігається зменшення кількості українців, готових терпіти тягар війни стільки, скільки буде потрібно.

Якщо у лютому таких було 73%, то у жовтні 2024 року – вже 63%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Скільки Українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно

«Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася — стабільно близько 71−73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2−3% говорили про 1 рік).

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У цей же період про коротший власний запас міцності (кілька місяців-півроку) говорили 18−21%», — заявили соціологи.

Водночас зросла частка тих, хто готовий чекати ще рік (з 3% до 6%), а також тих, хто не зміг визначитися з відповіддю (з 4% до 12%).

Соціологи пов'язують це із загальним зростанням невизначеності щодо майбутнього, особливо на півдні та сході України.

На півдні кількість тих, хто готовий терпіти необмежений час, зменшилася з 68% до 50%, а на сході – з 70% до 38%. Натомість, на півдні та сході зросла кількість людей, які або готові чекати рік, або не визначилися з відповіддю.

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Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю серед 989 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду України регіонах.

Скільки українців готові на територіальні поступки РФ

Згідно із опитуванням КМІС, станом на травень-червень 2024 року 55% українців проголосували би проти будь-яких територіальних поступок Росії.

Частка тих, хто готові до припинення війни навіть ціною територіальних поступок у порівнянні з травнем минулого року зросла втричі, до 32%.