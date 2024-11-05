В Україні кожен п'ятий пацієнт дізнається про свій онкодіагноз на останній стадії. Кожен четвертий хворий не переживає року з моменту діагностики.

Це стосується навіть тих видів раку, які можна виявити без складного обладнання, як от рак шкіри чи грудей.

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При цьому, від 30% до 50% онко недуг можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя, зазначають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Саме тому громадська організація “Центр дієвих рішень” започаткувала проєкт “ОнкоПросвіта”.

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Проєкт “ОнкоПросвіта” - що відомо

Це просвітницька ініціатива, створена з метою зменшення рівня смертності від онкологічних захворювань шляхом підвищення обізнаності суспільства щодо профілактики, діагностики та новітніх методик лікування раку.

Провідні онкологи Україні створили понад 20 інформативних відео та анімаційні ролики, що допоможуть подолати бар’єри суспільства щодо профілактики, діагностики та лікування раку.

Проєкт може бути цікавим не тільки пацієнтам з онкодіагнозом та їх родинам, а й широкому колу українців, що переймаються своїм здоровʼям.

Мета проєкту — розвивати культуру проходження профілактичних обстежень та чекапів для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях, що сприятиме більш ефективному лікуванню та збереженню здоров’я населення.

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Зокрема:

допомагати долати бар’єри суспільства щодо профілактики, діагностики та лікування раку;

розвіювати міфи та формувати правильні уявлення про хворобу;

підвищувати довіру до медичної системи та спеціалістів;

покращувати обізнаність щодо необхідності профоглядів та ведення здорового способу життя.

“Пухлини на ранніх стадіях з невеликими розмірами майже ніколи не здатні викликати якісь скарги у пацієнта. Для того, щоб скарги на біль, закрепи чи кровотечу з'явилися — ця пухлина має дорости до таких розмірів, щоб почати заважати проходженню якихось біологічних рідин в організмі. Тільки тоді зазвичай виникають клінічні прояви, але тоді вже лікувати рак значно складніше”, — пояснив експерт проєкту, онкохірург Харківського Обласного центру онкології Антон Осокін.

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На які питання є відповіді у відео проєкту “ОнкоПросвіта”

У відео розглянуті найпоширеніші питання про онкологію:

Переглянути всі ролики можна на YouTube-каналі інформаційного партнера проєкту MEDplus.

Крім того, в межах “ОнкоПросвіти” створені анімаційні ролики, що спростовують найпоширеніші міфи про онкологію. Та відеоподкасти з психоонкологом й людьми, які хворіли на рак і знаходяться в ремісії, в яких детально висвітлюється все про психологічні аспекти онкологічних хвороб.

Реалізація”ОнкоПросвіти” стала можлива завдяки грантовому проєкту “Міжнародного фонду медичних інновацій”.