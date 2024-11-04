Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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На що спрямована "нова ядерна доктрина" Путіна Путін
На що спрямована "нова ядерна доктрина" Путіна
Сергій Коляда
вер. 30
Зеленського змусили відрізнити друзів від ворогів Путін
Зеленського змусили відрізнити друзів від ворогів
Сергій Коляда
вер. 27
Путін, маніакальний залякувач «червоною лінією». Путін
Путін, маніакальний залякувач «червоною лінією».
Сергій Коляда
вер. 20
«Цар» Путін знову їде до Пекіна Путін
«Цар» Путін знову їде до Пекіна
Сергій Коляда
тра. 16
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