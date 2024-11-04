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Карикатури
Чого бояться українці у випадку перемоги Трампа
Вибори в США
Трамп
Путін
Чого бояться українці у випадку перемоги Трампа
Сергій Коляда про розуміння виборцями Трампа мирного врегулювання з Росією.
Сергій Коляда
| листопад 4, 2024, 16:48
Фото: Сергій Коляда
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Росія
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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