У межах нової програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 мільйонів.

Проєкт триватиме до 2027 року, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Угоди України зі Світовим банком - що відомо

«Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів у межах нової програми. Про її започаткування домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки», - написав він.

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Ідеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).

Ініціатива спрямована на:

підтримку малого і середнього бізнесу

зелений перехід

покращення бізнес-середовища

цифровізації

сприяння виходу на нові ринки.

Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад $1 мільярд.

«Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам», - додав прем'єр.

Нова програма для бізнесу в Україні від Світового банку − подробиці

1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на $593 мільйони.

Програма розрахована на підтримку 20 тис. малих та середніх підприємств і допомогу у створенні або збереженні щонайменше 40 тис. робочих місць.

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"Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили...", - зазначив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Фінансування програми RISE складається з: