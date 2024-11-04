У межах нової програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 мільйонів.
Проєкт триватиме до 2027 року, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Угоди України зі Світовим банком - що відомо
«Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів у межах нової програми. Про її започаткування домовилися під час зустрічей на Spring Meetings у Вашингтоні. І сьогодні відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки», - написав він.
Ідеться про новий проєкт «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE).
Ініціатива спрямована на:
- підтримку малого і середнього бізнесу
- зелений перехід
- покращення бізнес-середовища
- цифровізації
- сприяння виходу на нові ринки.
Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад $1 мільярд.
«Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам», - додав прем'єр.
Нова програма для бізнесу в Україні від Світового банку − подробиці
1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на $593 мільйони.
Програма розрахована на підтримку 20 тис. малих та середніх підприємств і допомогу у створенні або збереженні щонайменше 40 тис. робочих місць.
"Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили...", - зазначив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.
Фінансування програми RISE складається з:
- $283 млн з трастового фонду ADVANCE Ukraine
- $300 мільйонів від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови
- $10 мільйонів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).