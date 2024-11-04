Президент Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та питання оборонної підтримки.

Зокрема, Трюдо заявив про відправку системи протиповітряної оборони NASAMS до України, повідомив Зеленський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримає NASAMS від Канади - що відомо

«Вдячний Джастіну Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб», що відбулася в Монреалі 30–31 жовтня... На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку», - написав Зеленський.

Advertisement

Він зазначив, що обговорив із Трюдо подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.

«Крім того, Прем’єр-міністр повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року», - зазначив Зеленський.

Співрозмовники обговорили подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою та скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року.

Advertisement

Характеристика NASAMS - що варто знати

NASAMS – це пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з різноманітними повітряними цілями на малих та середніх висотах.

Розробники - норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace та американська Raytheon Technologies.

NASAMS успішно використовується багатьма країнами світу, включаючи США, Норвегію, Іспанію та Україну. Ця система ППО зарекомендувала себе як надійна та ефективна система протиповітряної оборони.

Україна представила План перемоги у Канаді - подробиці

31 жовтня у Монреалі українська делегація презентувала прем’єр-міністру Канади та його команді пункти Плану перемоги України, бачення його реалізації та Формули миру.

Advertisement

Головні теми зустрічі – ситуація на полі бою, План перемоги та пріоритети співпраці України і Канади під час головування цієї країни у «Групі семи» наступного року.