Вже 1179 пам'яток зазнали пошкоджень від початку повномасштабного вторгнення.Лише за жовтень російська армія зруйнувала або пошкодила ще 10 об'єктів

З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У яких областях найбільше пошкоджених об’єктів культурної спадщини

Найбільше страждають Харківщина, Донеччина та Херсонщина, де тривають активні бойові дії.

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 316, Донецькій — 163, Херсонській — 157, Одеській — 116, Київській області та м. Києві — 81, Чернігівській — 65, Львівській — 60, Запорізькій — 53, Миколаївській та Дніпропетровській — по 41, Луганській — 31, Сумській — 29, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — 4, Кіровоградській та Черкаській — 1.

Advertisement

Скільки закладів освіти постраждали в Україні внаслідок обстрілів

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю.

Росія, за його словами, навмисно цілить по закладах освіти − дитячіх садках, школах, університетах.