Міністр оборони Рустем Умєров, міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін підписали меморандум.

Документ передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українсько-литовське виробництво БПЛА - подробиці

«Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій», - розповів Умєров.

Advertisement

Він подякував Литві та особисто міністру нацоборони Литви Кащюнасу за всебічну підтримку України.

«Литва — наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово», - підкреслив міністр оборони України.

Також під час зустрічі обговорили конкретні шляхи поглиблення співпраці. Серед тем — плани на 2025 рік, спрямовані на ще більшу військову допомогу Україні.

« Сьогодні ми бачимо, як Росія отримує допомогу від диктаторських режимів, включно із залученням живої сили з Північної Кореї. Але, переконаний, з такими надійними партнерами, як Литва, ми здолаємо агресора», - зазначив Умєров.

Advertisement

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері оборони

11 вересня під час Форуму оборонної промисловості в Києві між Україною та Литвою був підписаний меморандум про співпрацю у сфері оборони.

9 вересня під час засідання у форматі Рамштайн Литва повідомила, що надішле 10 млн євро для закупівлі ракет-дронів "Паляниця".

25 серпня Президент Володимир Зеленський опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця".