Зранку, 5 листопада, російська армія вдарила по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі − подробиці

14:12: За даними керівника ОВА, кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю становить 23 особи.

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13:43: Офіс генпрокурора повідомив, що кількість поранених збільшилася до 20.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у справі за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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12:05: Очільник місцевої ОВА зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до 16.

За словами Федорова, наразі 9 постраждалих отримують всю необхідну допомогу.

Унаслідок атаки загинули щонайменше 6 осіб.

О 10:05 було відомо вже про двох поранених.

Про звуки ударів по місту Федоров повідомив близько 09:30.

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Росія вдарила балістикою по дитячому садку в Запоріжж

21 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по дитсадку в житловому кварталі Запоріжжя.

Відомо про трьох загиблих.

44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя. У місті також з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка.

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Кількість постраждалих становила 15.

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