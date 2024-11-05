Зранку, 5 листопада, російська армія вдарила по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Удар по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі − подробиці
14:12: За даними керівника ОВА, кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю становить 23 особи.
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13:43: Офіс генпрокурора повідомив, що кількість поранених збільшилася до 20.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у справі за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
12:05: Очільник місцевої ОВА зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до 16.
За словами Федорова, наразі 9 постраждалих отримують всю необхідну допомогу.
Унаслідок атаки загинули щонайменше 6 осіб.
О 10:05 було відомо вже про двох поранених.
Про звуки ударів по місту Федоров повідомив близько 09:30.
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Росія вдарила балістикою по дитячому садку в Запоріжж
21 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по дитсадку в житловому кварталі Запоріжжя.
Відомо про трьох загиблих.
44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя. У місті також з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка.
Кількість постраждалих становила 15.