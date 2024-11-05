Росія активно поширює фейкові матеріали про президентські вибори у США, йдеться у спільній заяві Управління директора національної розвідки (ODNI), Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA).

Росія активно поширює фейки про президентські вибори − подробиці

Росія та інші іноземні супротивники Штатів організовують операції впливу, спрямовані на підрив довіри громадськості до чесності виборів президента та розкол серед американців.

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Спецслужби Штатів очікують, що ця діяльність посилиться в день виборів та наступні тижні. Головною метою буде вплив на штати, що вагаються.

Російські агенти створюють фейкові відео та статті, щоб підірвати легітимність виборів і переконати в тому, що американці нібито застосовують насильство одне проти одного через політичні уподобання.

Нещодавно росіяни поширили статтю, в якій стверджувалося, що чиновники в штатах, що вагаються, планують фальсифікувати результати виборів. Вони поширили відео із заявами, що в Аризоні нібито створюють фальшиві бюлетені та вносять зміни до списків виборців на користь віцепрезидентки Камали Гарріс.

Американські спецслужби порадили отримувати інформацію з перевірених джерел, зокрема, від представників виборних органів США.

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Президентські вибори у США − що треба знати

Вони відбуваються сьогодні, 5 листопада. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

29 жовтня Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

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У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів.

Гарріс випереджає Трампа на 4% напередодні президентських виборів у США.

Громада Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир на півночі Сполучених Штатів уже оголосила про результати виборів президента.