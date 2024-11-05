Кандидат у президенти США від Республіканців Дональд Трамп під час останнього мітингу обізвав чинного президента Джо Байдена, конгресмена Адама Шиффа та члена Палати представників США Ненсі Пелосі, пише The Guardian.

Як Трамп обізвав Байдена, Шиффа та Пелосі − подробиці

За словами експрезидента США, Байден "в один зі своїх божевільних моментів сказав, що ми всі [республіканці − ред.] сміття".

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Трамп заявив присутнім на мітингу, що "вони вкрали вибори у президента", маючи на увазі вихід Джо Байдена з передвиборчої кампанії заради Камали Гарріс.

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Ненсі Пелосі Трамп назвав шахрайкою та "поганою людиною".

"Зла, хвора, божевільна c… о ні! Це починається на „с“, але я не буду цього говорити! Я хочу це сказати", − цитує The Guardian експрезидента.

А про Адама Шиффа, Трамп сказав, що в того "величезна голова, він непривабливий хлопець як усередині, так і зовні".

Вибори у США 2024 − що відомо

Вони відбуваються сьогодні, 5 листопада. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

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Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

29 жовтня Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів.

Гарріс випереджає Трампа на 4% напередодні президентських виборів у США.

Громада Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир на півночі Сполучених Штатів уже оголосила про результати виборів президента.