Любите жахастики, але не знайшли нічого гідного серед жахів останніх років? Тоді саме час звернути увагу на ці новинки 2023 та 2024 років. Останнім часом на екрани вийшли дуже достойні фільми жахів, які отримали безліч схвальних відгуків від любителів жанру. "Говори до мене" (реж. Денні Філіппу, Майкл Філіппу) Один з кращих психологічних трилерів останніх часів, що тримає глядача в напрузі та переносить у світ містики та духів. На вечірці група друзів знаходить спосіб спілкуватися із загробним світом за допомогою муміфікованої руки. Сприймаючи це як жарт, вони не розуміють з якою потойбічною силою зв'язалися. Головні герої починають бачити жахливі видіння і поступово втрачають контроль над своїм життям. У стрічці присутня тема недобровільної смерті та викривлення навколишньої реальності, тож будьте обачними під час перегляду. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Пила Х" (реж. Кевін Гротерт) Фільм є продовженням культової франшизи “Пила” та ніби повертає глядачів до класики жахів. Окремо варто оцінити майстерність Джона Крамера в створенні заплутаних смертельних пасток. Поціновувачі більш старих частин цієї картини знову занурюються в психологічну гру на виживання, де кожен хибний крок має фатальні наслідки. Ця історія жаху дійсно чіпляє, адже глядача тримають в напрузі від першої до останньої хвилини фільму. Типові для франшизи криваві сцени та жахливі вибори задля порятунку — все що ви любите є в цій стрічці. Advertisement "Повстання зловісних мерців" (реж. Лі Кронін) Продовженням культової серії “Зловісні мерці” переносить нас у сучасний мегаполіс, де сім’я випадково стикається з давнім злом, що пробуджується після читання Книги мертвих. Чудові актриси Лілі Салліван і Алісса Сазерленд виконали ролі двох відчужених сестер, які намагаються вижити та врятувати свою сім'ю від мерців. Фільм вражає глядача моторошними сценами насилля, непередбачуваністю та атмосферою постійної загрози. Окрім цього поціновувачі жахів повинні оцінити чудово продуманий візуал картини. Advertisement "Стукіт у двері" (реж. М. Найт Ш’ямалан)

Захоплюючий психологічний трилер від відомого режисера М. Найта Ш’ямалана. Історія з життя однієї родини, яка стає заручником групи незнайомців у віддаленому будинку. Головні герої опиняються перед немислимою моральною дилемою, яку вони не взмозі прийняти. Тож герої намагаються всіма силами вибратися з пастки, замість того щоб зробити вибір або зіткнутися з апокаліптичними наслідками. Режисер майстерно грає з темою віри та самопожертви, розкриваючи найпотаємніші страхи героїв, а також тримаючи глядача у постійній напрузі. Advertisement "Екзорцист Ватикану" (реж. Джуліус Ейвері) Чудовий містичний трилер, що варто подивитися, якщо вам цікава тема релігії та екзорцизму. Він заснований на реальних подіях та розповідає про справжнього священника, який став головним екзорцистом Ватикану. В центрі сюжету небезпечні протистояння священника з демонами та потойбічними істотами. Глядачів очікує атмосфера моторошної невідомості та численні надприродні явища, які неможливо пояснити. "Ебіґейл" (реж. Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллетт)

Якось конкуренти впливового злочинця, викрадають його маленьку дочку Ебіґейл, що захоплюється балетом. Вони хочуть отримати гарний викуп, до того ж провчити батька. Викрадачі ховаються з дитиною у віддаленому маєтку, налаштувалися на приємний відпочинок. Аж ось виявляється, що Ебіґейл розуміється не тільки на балеті. Вона справжнісінький вампір – жорстокий, безжальний і дуже сильний. Advertisement "П’ять ночей у Фредді" (реж. Емма Таммі) Фільм є екранізацією серії ігор “П’ять ночей у Фредді”, яка стала культовою серед любителів справжніх жахастиків. Сюжет розповідає про Майкла Шмідта, який влаштувався охоронцем у закритий розважальний центр. Там він має слідкувати за аніматронними ляльками. Ці моторошні створіння оживають щоночі й щоразу намагаються когось вбити. Якшо Майкл виживе п’ять ночей, використовуючи камери спостереження, двері та світло, то в нього вийде звільнитися з цієї жахливої роботи. Це фільм жахів, який ґрунтується на психологічному страху, параної та невизначеності. Advertisement "Пташиний короб Барселона" (реж. Деніел Араніо)

Людство стикається з жахливою загрозою від невидимих істот, що спричиняють страшні галюцинації, й виживші змушені переховуватися, щоб уникнути страшної долі та не накласти на себе руки. Надворі потрібно зав’язують собі очі пов’язками та орієнтуються навпомацки та за допомогою слуху. Серед цих вцілілих — Себастьян та його маленька дочка Анна. Вони об’єднуються з іншими вцілілими, намагаючись вижити в мертвій тиші спорожнілої Барселони, стикаючись з викликами, які ставить перед ними ця нова, небезпечна реальність. Фільм є спінофом Пташиного короба 2018 року, адаптованого за однойменним романом Джоша Малермана. "Павутиння" (реж. Самуель Бодін) "Павутиння" – це дебютна робота Самуеля Бодіна, де химерний сюжет закручується поступово, обіцяючи багато саспенсу в кінці. Сценарій фільму, написаний Крісом Томасом Девліном, 2018 року увійшов до "Чорного списку" найкращих нереалізованих сценаріїв. 8-річний Пітер живе зі своїми владними та емоційно віддаленими батьками. Над ним часто знущаються в школі, у нього немає ні друзів, ні свого кола спілкування. Однієї ночі він прокидається від стукоту зі стін спальні. Батьки не вірять йому, наполягаючи на тому, що він все вигадує. Але що якщо там насправді хтось є? "Таро" (реж. Спенсер Коен та Анна Голберґ)