79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада ліквідувала бронетанкову колону з десантом росіян, повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада.

ЗСУ знищили російську бронетанкову колону − відео

"Внаслідок підривів на мінних полях, вогню артилерії, ударів баражуючих боєприпасів і протитанкових ракет було знищено: щонайменше один танк, 5 бойових броньованих машин і мотоцикл загарбників", − пояснили українські військові.

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На росіян, які пережили удари, скидали гранати з БПЛА.

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Російська армія намагається просунутися вглиб України

3 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що від початку доби російські війська понад сто разів атакували позиції Сил оборони. Окупанти й надалі намагаються просунутися вглиб України.

Найбільш активно противник діє на Курахівському та Покровському напрямках. На цій ділянці фронту відбулося більш ніж половина всіх боєзіткнень.

Наразі Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення.