Польща не отримала секретні додатки до "Плану перемоги" Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Радіо Свобода, цитуючи міністра закордонних справ країни Радослава Сікорського.

Які країни отримали таємні додатки Плану перемоги

За словами міністра, причиною ненадання даних стала відсутність певної зброї в Польщі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", − пояснив Сікорський.

Advertisement

Подробиці плану надали Німеччині, Франції, Італії та Великій Британії.

Українська делегація представила План перемоги у Канаді

У Монреалі в межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру відбулася зустріч української делегації з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Більше по темі В Україні відкриють ще один німецький завод Rheinmetall − Рютте На новому заводі в Баварії американські та європейські компанії вже виробляють 1000 ракет Patriot.

Лідери ЄС не дійшли згоди в оцінці Плану перемоги, представленого у Брюсселі Зеленським.

План має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.