Японські вчені здійснили запуск першого у світі супутника, виготовленого з дерева. Апарат LignoSat, створений з магнолії виду хонокі, яку традиційно використовували для виготовлення піхов для мечів.

Про це повідомляє DM.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Перший у світі дерев'яний супутник - що відомо

Мета цього проєкту – перевірити, наскільки деревина придатна для використання в космічних умовах.

Як зазначив астронавт Такао Дой, "з деревиною, матеріалом, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити та працювати у космосі вічно".

Advertisement

LignoSat, створений за традиційною японською технологією без використання гвинтів чи клею, буде випробовуватись на міцність в екстремальних умовах космосу.

Там температура коливається від -100 до +100 градусів за Цельсієм кожні 45 хвилин.

Крім того, супутник буде вимірювати вплив космічного випромінювання на напівпровідники.

Дослідники планують використати деревину для будівництва на Місяці та Марсі вже через 50 років.

SpaceX вивела на орбіту чергові супутники Starlink

У квітні компанія SpaceX здійснила запуск у космос нової партії з 22 інтернет-супутників Starlink. Запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 інтернет-супутниками Starlink на борту був здійснений з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Advertisement

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.