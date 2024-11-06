На Сіверському напрямку бійці бригади Гвардії наступу “Помста” спільно з бійцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” розбили російські сили, які йшли на штурм українських позицій.

Про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео.

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Українські прикордонники знищиди позиції росіян - відео

“FPV-дрони “Едельвейса” підбили кілька бойових машин піхоти, а далі за допомогою скидів операторів БПЛА “Помсти” почалося знищення ворожої піхоти, яка намагалася втекти чи заховатися”, - повідомили прикордонники.

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Внаслідок атаки росіяни втратили чотири бойові машини піхоти і 13 штурмовиків.

Того ж дня неподалік аеророзвідники підрозділу GALA drones company бригади “Помста” виявили і нейтралізували ще сімох загарбників.

На Донеччині прикордонники «Помсти» знищили російський пункт управління дронами - подробиці

Бійці бригади "Помста" Державної прикордонної служби України 31 липня перетворили на попіл пункт управління БпЛА російських окупантів на Бахмутському напрямку.

В результаті влучання в пункт управління БпЛА прикордонники підрозділу вогневої підтримки ліквідували одного російського військового, ще двох - поранили.

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