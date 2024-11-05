Кабінет міністрів України схвалив програму для підтримки оборонно-промислового комплексу, за якою критично важливі підприємства зможуть отримати кредит, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нова програма пільгового кредитування ОПК − подробиці

"Понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини. Ми зацікавлені в тому, щоб таких виробників ставало все більше і більше. Тому сьогодні схвалюємо нову програму пільгового кредитування ОПК", − пояснив Шмигаль.

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За його словами, підприємства, які визнаються критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн гривень, до 5 років, під 5% річних. Кошти можна витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на втілення інвестиційних проєктів.

"Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники", − додав прем'єр.

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