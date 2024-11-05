З початку цього року ЗСУ знищили та підбили 3 179 танків армії Росії, повідомило Міністерство оборони України.
Скільки танкових батальйонів армії РФ знищили ЗСУ
У танковому батальйоні − 31 танк. Відповідно Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони Росії за десять місяців.
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12 травня Україна уразила 31 танк окупантів, тобто цілий батальйон.
Такі втрати можуть коштувати бюджету Росії щонайменше 9 млрд доларів.
За даними Міноборони, 9 млрд доларів − приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація в усій Росії.
"Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", − наголосило Міноборони.
Втрати росіян у війні проти України перевищили 700 тис. солдатів
Російська армія з початку повномасштабної війни станом на 5 листопада втратила в Україні 701 650 власних солдатів убитими та пораненими.
Загальні орієнтовні дані про втрати ворога, надані Генштабом, такі:
- танків − 9208 од,
- бойових броньованих машин − 18581 од,
- артилерійських систем − 20150 од,
- РСЗВ − 1245 од,
- засобів ППО − 996 од,
- літаків − 369 од,
- гелікоптерів − 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 18309,
- крилатих ракет − 2631,
- кораблів/катерів − 28 од,
- підводних човнів − 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 28278 од,
- спеціальної техніки − 3587.
Зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення.