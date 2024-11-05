З початку цього року ЗСУ знищили та підбили 3 179 танків армії Росії, повідомило Міністерство оборони України.

Скільки танкових батальйонів армії РФ знищили ЗСУ

У танковому батальйоні − 31 танк. Відповідно Сили оборони вивели з ладу 102 танкові батальйони Росії за десять місяців.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

12 травня Україна уразила 31 танк окупантів, тобто цілий батальйон.

Такі втрати можуть коштувати бюджету Росії щонайменше 9 млрд доларів.

За даними Міноборони, 9 млрд доларів − приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація в усій Росії.

Advertisement

"Водночас замість розв’язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", − наголосило Міноборони.

Втрати росіян у війні проти України перевищили 700 тис. солдатів

Російська армія з початку повномасштабної війни станом на 5 листопада втратила в Україні 701 650 власних солдатів убитими та пораненими.

Загальні орієнтовні дані про втрати ворога, надані Генштабом, такі:

танків − 9208 од,

бойових броньованих машин − 18581 од,

артилерійських систем − 20150 од,

РСЗВ − 1245 од,

засобів ППО − 996 од,

літаків − 369 од,

гелікоптерів − 329 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 18309,

крилатих ракет − 2631,

кораблів/катерів − 28 од,

підводних човнів − 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 28278 од,

спеціальної техніки − 3587.

Зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення.