За останні три місяці російські окупанти атакували Україну понад чотирма тисячами ударних безпілотників, серед яких переважали Shahed.

Проте, завдяки ефективній роботі ППО Сил оборони, вдалося збити більшість з них, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Скільки дронів збила українська ППО за три місяці

Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, у період з серпня по жовтень 2024 року Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів.

Українські захисники неба знищили 3063 ворожих безпілотники, що становить 71% від загальної кількості.

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У зведеннях Повітряних Сил з'явилася нова категорія – "локаційно втрачені" дрони.

Це означає, що вони зникли з радарів, ймовірно, через вплив засобів РЕБ або з інших причин. За три місяці таких дронів нарахували 1052, що становить 24%.

Прямі влучання ворожих БпЛА становлять лише 5%. Втім, руйнування та пошкодження можуть бути спричинені падінням уламків збитих дронів.

Жовтень – рекордсмен за кількістю дронових атак на Україну

Найбільше ударних безпілотників ворог запустив у жовтні:

Серпень: 818 запущено, 701 збито, 91 локаційно втрачено.

Вересень: 1410 запущено, 1156 збито, 201 локаційно втрачено.

Жовтень: 2072 запущено, 1206 збито, 766 локаційно втрачено.

Для порівняння, за попередні три місяці (травень-липень 2024) по Україні було випущено 1133 ударних БпЛА. Тоді відсоток збитих дронів сягав 94%.