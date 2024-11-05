Депутатка Сюзан Дель,ене, яка очолює виборчу кампанію демократів у Палаті представників, заявила, що може пройти тиждень або більше, перш ніж контроль над Палатою представників буде офіційно визначений.

Про це Дельбене повідомила в інтерв’ю CNN.

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Скільки будуть визначати співвідношення сил у Палаті представників

Оскільки все більше виборців обирають голосувати поштою, Дельбене попередила, що це може зайняти щонайменше вісім днів, як це було під час проміжних виборів у 2022 році.

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«Не дивуйтеся, якщо на завершення цих перегонів піде трохи більше часу. Це може зайняти деякий час, особливо в такому штаті, як мій, де ми все ще отримуємо бюлетені з поштовими штемпелями» зазначила Дельбене, яка представляє штат Вашингтон.

Вибори президента у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців.

Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.

Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

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Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом.

До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.