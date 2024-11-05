Голова місцевої адміністрації району Манхеттен Марк Левін опублікував у своєму Х (колишній Твіттер) відео, на якому видно довжелезну чергу мешканців Нью-Йорку, які збираються поїхати до Пенсильванії (один з так званих хитких штатів – ред.), пише NBC.
У повідомленні наголошується, що таким чином демократи намагаються мобілізувати своїх виборців в одному з так званих хитких штатів, які здебільшого й вирішують результати президентських виборів у США.
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«Це не черга перед виборчою дільницею. Це черга прихильників Гарріс, які на 62-й вулиці заповнюють шість автобусів, що прямують до Пенсильванії сьогодні вранці», - написав Левін, демонструючи відео, на якому видно, що в черзі на автобуси стоїть понад 100 людей.
Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати
Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.
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Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.
На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.
Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.
Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.
Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.
Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.
За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.
Вибори у США: як рахують голоси
Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.
Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.
А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.
Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом.
До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.