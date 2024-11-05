У повідомленні наголошується, що таким чином демократи намагаються мобілізувати своїх виборців в одному з так званих хитких штатів, які здебільшого й вирішують результати президентських виборів у США.

Голова місцевої адміністрації району Манхеттен Марк Левін опублікував у своєму Х (колишній Твіттер) відео, на якому видно довжелезну чергу мешканців Нью-Йорку, які збираються поїхати до Пенсильванії (один з так званих хитких штатів – ред.), пише NBC .

«Це не черга перед виборчою дільницею. Це черга прихильників Гарріс, які на 62-й вулиці заповнюють шість автобусів, що прямують до Пенсильванії сьогодні вранці», - написав Левін, демонструючи відео, на якому видно, що в черзі на автобуси стоїть понад 100 людей.

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

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На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

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Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.

Вибори у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбуватиметься в режимі онлайн і спостерігати за оновленням даних у прямому ефірі будуть мільйони американців. Результати виборів стануть відомі вже в ніч на 6 листопада, але якщо різниця між кандидатами буде мінімальною, то підрахунок може затягнутися.

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Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом.

До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.