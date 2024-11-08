У ніч проти 8 листопада російські війська вдарили по Салтівському та Шевченківському районах Харкова, повідомили ДСНС України, поліція Харкова міський голова Ігор Терехов.
Удар по Харкову 8 листопада − подробиці
Наразі повідомляється про 25 постраждалих. Пʼять із них госпіталізували до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Серед постраждалих є 3-місячний хлопчик.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За даними ДСНС України, з під'їзду 12-поверхового будинку на Салтівці евакуювали 30 людей, з них 4 дітей.
Пресслужба поліції Харкова додала, влучання відбулося в другий поверх дев’ятиповерхівки. Поліція зауважила, що Росія ймовірно застосувала 500-кілограмову бомбу з УМПК.
Мер міста зазначив, що в Шевченківському районі зафіксували два влучання російських авіабомб. Ушкоджень вкотре зазнала будівля Держпрому та частина майдану Свобод
Харків у фільмі Олександра Муратова «Чи вмієте ви жити?»(1970)
Росіяни вкотре вдарили по п’ятиповерхівці на Харківщині
3 листопада росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківщини.
За версією слідства, російська армія 3 листопада завдала авіаудару по селищу Ківшарівка.
Унаслідок влучання у п’ятиповерховий житловий будинок 71-річна жінка дістала травми.
З-під завалів дістали тіла трьох осіб − двох жінок і чоловіка.