У ніч проти 8 листопада російські війська вдарили по Салтівському та Шевченківському районах Харкова, повідомили ДСНС України, поліція Харкова міський голова Ігор Терехов.

Удар по Харкову 8 листопада − подробиці

Наразі повідомляється про 25 постраждалих. Пʼять із них госпіталізували до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Серед постраждалих є 3-місячний хлопчик. 

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За даними ДСНС України, з під'їзду 12-поверхового будинку на Салтівці евакуювали 30 людей, з них 4 дітей.

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Пресслужба поліції Харкова додала, влучання відбулося в другий поверх дев’ятиповерхівки. Поліція зауважила, що Росія ймовірно застосувала 500-кілограмову бомбу з УМПК.

Мер міста зазначив, що в Шевченківському районі зафіксували два влучання російських авіабомб. Ушкоджень вкотре зазнала будівля Держпрому та частина майдану Свобод

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Росіяни вкотре вдарили по п’ятиповерхівці на Харківщині

3 листопада росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківщини.

За версією слідства, російська армія 3 листопада завдала авіаудару по селищу Ківшарівка.

Унаслідок влучання у п’ятиповерховий житловий будинок 71-річна жінка дістала травми.

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З-під завалів дістали тіла трьох осіб − двох жінок і чоловіка.

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