У четвер російський лідер Владімір Путін поздоровив Дональда Трампа з перемогою на виборах і сказав, що вітатиме його дзвінок у будь-який час, щоб обговорити завершення війни в Україні.

Виступаючи на форумі Валдайського міжнародного дискусійного клубу, Путін пояснив, чому сам не подзвонив Трампу: мовляв, саме Захід перестав розмовляти з Росією, а не навпаки:

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«Я не вважаю негожим зі свого боку зателефонувати йому, але не роблю цього, тому що керівники Західних держав раніше мало не щотижня мені дзвонили, а потім раптом припинили. Ну, не хочуть, ну, і не треба… Якщо хтосі із них захоче відновити контакти, я завжди кажу: Ми нічого проти не маємо. Будь ласка, будемо контакти відновлювати і вести дискусії».

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Думаю, ми поговоримо Дональд Трамп

Після того, як стали відомі результати виборів, Президент України Володимир Зеленський і голови багатьох інших держав подзвонили Трампу, а от Путін поздоровив його на цьому московському форумі в третій особі.

Більше по темі Лукашенко назвав Трампа «бульдозером» і пообіцяв йому Нобелівську премію миру Білорусь подасть петицію на Нобелівську премію миру для Трампа, якщо він припинить війну в Україні, адже той є «сильним» лідером.

«Користуючись нагодою, я хочу привітати його з обранням на пост президента США. Я вже говорив, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому надасть довіру американський народ».

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Російський автократ підкреслив, що його вразила «мужня» поведінка Трампа під час замаху, коли куля зачепила його праве вухо.

Після перемоги на виборах Трамп, відповідаючи на запитання кореспондента NBC News, чи було щось чутно від Путіна, сказав лише: «Думаю, ми поговоримо».

У четвер The Wall Street Journal написав, що команда Трампа вже підготувала план закінчення війни в Україні, за яким Україна має принаймні на 20 років забути про членство в НАТО, нинішня лінія фронту «заморожується», і по обидва її боки встановлюється демілітаризована зона.

Виступаючи перед європейськими лідерами на саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Будапешті, Зеленський відкинув навіть натяки на будь-які територіальні поступки і заявив, що у відносинах з Росією треба застосовувати підхід «мир за допомогою сили».

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«З часу липневого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь «поступки». І деякі з присутніх тут рішуче виступали за те, щоб Україна пішла на «поступки» перед Путіним. Це неприйнятно для України і самогубство для всієї Європи», – наголосив Зеленський.

Щонайменше 4 загиблих і 40 поранених після чергових дронових атак Росії

Не минуло й дня після масованого нальоту дронів на Київ, у результаті якого постраждали багатоквартирні будинки, ресторан, медичний заклад і промислові об’єкти, як росіяни вдарили по Одесі й Запоріжжю.

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Запорізька обласна військова адміністрація повідомила в соцмережах: «Внаслідок російських ударів по Запоріжжю вдень 7 листопада кількість поранених зросла до 40, серед них – четверо дітей. Хлопці 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка під наглядом лікарів».

За повідомленням ДСНС України, кількість жертв у Запоріжжі зросла до 4. Станом на ранок п’ятниці в лікарні перебували приблизно 30 поранених.

Президент Зеленський написав у Telegram: «Запоріжжя. Російські війська завдали удару по місту авіабомбами. Зруйнований звичайний житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні. Під завалами шукають людей. Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей».

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У четвер увечері Одеська ОВА попередила про наліт дронів на обласний центр і місто Південне: «Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!».

На саміті ЄПС в Угорщині Зеленський сказав, посилаючись на дані міжнародних організацій, що сума збитків, завданих Україні Росією, вже перевищила 800 мільярдів доларів США.