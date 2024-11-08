У ніч проти 8 листопада українська ППО знищила 62 з 92 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака дронів на Україну 7-8 листопада − подробиці
64 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – Росія та мис Чауда – Крим.
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Тактична авіація ворога вдарила керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині. Росія завдала удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, а також чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, які вже вдалося збити.
Повітряні цілі збивали в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
26 безпілотників були локаційно втрачені, а один дрон досі перебуває в українському повітряному просторі.
Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати
У ніч проти 7 листопада українська ППО ліквідувала 74 із 106 російських безпілотників різного типу.
А в ніч на 6 листопада українські Сили оборони знищили 38 із 63 російських БпЛА типу "Шахед"
У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед". Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.