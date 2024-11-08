У ніч проти 8 листопада українська ППО знищила 62 з 92 російських безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 7-8 листопада − подробиці

64 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – Росія та мис Чауда – Крим.

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Тактична авіація ворога вдарила керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині. Росія завдала удару балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області, а також чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, які вже вдалося збити.

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Повітряні цілі збивали в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 безпілотників були локаційно втрачені, а один дрон досі перебуває в українському повітряному просторі.