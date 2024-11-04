3 листопада росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківщини, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Удар по п’ятиповерхівці на Харківщині 3 листопада − подробиці

За версією слідства, російська армія 3 листопада завдала авіаудару по селищу Ківшарівка.

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Унаслідок влучання у п’ятиповерховий житловий будинок 71-річна жінка дістала травми.

"Попередньо, під завалами тіла трьох осіб − двох жінок і чоловіка. Триває розбір завалів з урахуванням безпекової ситуації в населеному пункті. Інформація буде оновлюватися", − зазначила прокуратура.

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3 листопада голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що ворог близько 20:50  ударив по селищу Ківшарівка Куп’янського району Харківської області. Унаслідок обстрілу, як тоді було відомо, пошкоджений житловий багатоповерховий будинок.

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Зафіксоване пряме влучання у приватний будинок. Відомо про загиблого та понад 30 постраждалих.

"На цю хвилину відомо про одного постраждалого, під завалами можуть перебувати люди", − повідомляв голова ОДА.

Удар по поліції у Харкові: рятувальні роботи завершені

Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по місцю дислокації поліції у Харкові у п'ятницю ввечері.

Загинув поліцейський, а ще 36 правоохоронців постраждали. 

Напередодні російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову.

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Українські експерти з охорони памʼяток звернулися до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові.

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