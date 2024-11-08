Страхування від воєнних ризиків дозволить цивільним літакам вилітати зі Львова вже з січня 2025 року, заявив старший партнер Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю для Kyiv Post під час Київського міжнародного економічного форуму.

Еллісон наголосив, що ринок готовий, компанії зацікавлені, але потрібна політична воля та сприятлива “військова ситуація”. І якщо це станеться завтра, літаки будуть готові до польотів із січня 2025 року.

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“Я думаю, що ми можемо бути готові [вилітати] до кінця січня 2025 року, якщо військова ситуація дозволить. І, звісно, це політичне рішення. Але вже зроблено багато підготовки для відкриття аеропортів”, – зазначив він.

На початковому етапі це буде низька частота польотів, “поки ми не перевіримо систему та побудуємо довіру”, але згодом кількість рейсів зростатиме.

Як війна впливає на вартість авіаквитків

Якщо аеропорти відновлять роботу, перші квитки на рейси будуть дорогими, сказав Кріспін Еллісон. Страхові премії для авіакомпаній можуть бути вищими, доки графік не нормалізується.

“У перші дні це буде дорого, коли ризики ще недостатньо відомі. Але з часом, із збільшенням рейсів і звиканням до ситуації, можна очікувати зниження страхових премій”, – сказав він.

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Однак страхові премії можуть знизитися після того, як все більше літаків відчує безпеку польотів в Україну. Міжнародні лоукости, великі національні та українські авіакомпанії зацікавлені у відновленні роботи на українському ринку. “Є ряд авіакомпаній, але я не буду їх називати... інтересу чимало”, – додав Еллісон.

За яких умов можливе відновлення роботи аеропортів Львова та Києва

Львів повинен стати першим аеропортом для випробувань, оскільки літакам потрібно лише 7 хвилин, щоб досягти польського кордону. Львів наразі безпечніший за Київ, навіть безпечніший, ніж Ізраїль, за словами спікера.

“Аеропорт Тель-Авіва атакували більше, ніж львівський. Все просто. Тель-Авівський аеропорт нещодавно зазнав значних атак. Львівський аеропорт – ні. І, можливо, це тому, що аеропорт закритий”, – пояснив Еллісон.

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Проте старший партнер Marsh McLennan також хоче, щоб Бориспіль, головний аеропорт Києва, відновив роботу.

“У вас гарний, але маленький аеропорт у Львові. А в Борисполі – чудова інфраструктура із чотирма терміналами”, – сказав він.

Marsh McLennan працює над забезпеченням страхування від воєнних ризиків для вантажних суден, які транспортують зерно через український коридор, а також веде переговори щодо страхування для літаків, що потенційно можуть літати з України, коли небо стане безпечнішим для польотів.