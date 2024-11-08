Мешканців ТОТ України, яких мобілізували до російського війська, змушують укладати з Росією договори про контрактну службу, повідомив Центр національного спротиву.

Чоловіків з ТОТ агітують укладати контракти з міноборони РФ

"Місцевих мобілізують на строкову службу, яку нібито вони мають проходити в окупованому Криму. Проте в Криму функціонують лише полігони підготовки контрактників перед відправкою на фронт", – йдеться в повідомленні.

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Строковиків із ТОТ у Криму по прибуттю агітують укладати контракт і обіцяють не відправляти в зону бойових дій в Україні.

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"Але це омана – свого часу вже були опубліковані дані, як росіяни заманюють строковиків до лав контрактників і відправляють на фронт", – пояснив ЦНС.

Росіяни влаштовують на ТОТ України примусові медогляди

Росія запровадила примусові медогляди на ТОТ України. Для цього по селах відправляють пересувні медичні комплекси. Відповідальними за організацію виступають колаборанти з районних адміністрацій.

Під час оглядів лікарі агітують підписувати договори медичного страхування, для чого потрібен паспорт ворога.

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються фіксувати кожен випадок користування громадянами забороненими ними інтернет-ресурсами чи месенджерами.

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В окупованій Старобільщині на Луганщині вчителі пропонують старшокласникам гроші та соцпакет за підписання контракту з російською армією