Мешканців ТОТ України, яких мобілізували до російського війська, змушують укладати з Росією договори про контрактну службу, повідомив Центр національного спротиву.
Чоловіків з ТОТ агітують укладати контракти з міноборони РФ
"Місцевих мобілізують на строкову службу, яку нібито вони мають проходити в окупованому Криму. Проте в Криму функціонують лише полігони підготовки контрактників перед відправкою на фронт", – йдеться в повідомленні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Строковиків із ТОТ у Криму по прибуттю агітують укладати контракт і обіцяють не відправляти в зону бойових дій в Україні.
"Але це омана – свого часу вже були опубліковані дані, як росіяни заманюють строковиків до лав контрактників і відправляють на фронт", – пояснив ЦНС.
Росіяни влаштовують на ТОТ України примусові медогляди
Росія запровадила примусові медогляди на ТОТ України. Для цього по селах відправляють пересувні медичні комплекси. Відповідальними за організацію виступають колаборанти з районних адміністрацій.
Під час оглядів лікарі агітують підписувати договори медичного страхування, для чого потрібен паспорт ворога.
На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються фіксувати кожен випадок користування громадянами забороненими ними інтернет-ресурсами чи месенджерами.
В окупованій Старобільщині на Луганщині вчителі пропонують старшокласникам гроші та соцпакет за підписання контракту з російською армією