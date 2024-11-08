Грузинська опозиція збере великий мітинг 9 листопада біля станцій метро «Державний університет» та «Марджанішвілі» у столиці країни, пише NewsGeorgia.

Мітинг у Грузії проти скасування результатів виборів − подробиці

Протестна хода відбудеться під гаслом «Ні - російським виборам».

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Організаторами виступають партії «Єдність – Національний рух», «Коаліція за зміни» та «Сильна Грузія».

Суботня акція має стати їхнім третім масштабним мітингом із вимогою скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня.

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Зазначається, що о 15:00 протестувальники почнуть збиратися на двох локаціях – біля станцій метро «Державний університет» та «Марджанішвілі».

Кінцевий пункт маршу наразі не оголошений.

7 листопада президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.

Грузія відмовилися скасувати закон про "іноагентів" для євроінтеграції

Виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що закон "Про прозорість іноземного впливу" не будуть відкликати.

Скандальний закон став однією з причин погіршення відносин країни з західними партнерами та замороження руху країни до ЄС.

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2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як "іноагенти".