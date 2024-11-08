В Амстердамі до та після футбольного матчу за участі місцевого клубу "Аякс" та ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" відбулися заворушення, пише NOS.

Сутички після матчу Аякс - Маккабі - подробиці

Пропалестинські активісти хотіли зустріти ізраїльський клуб протестом поблизу арени, але мер не дозволив провести акцію з безпекових міркувань.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Близько 300 активістів зібралися біля арени близько 7 вечора та спробували підійти до стадіону, вигукуючи гасла на кшталт "За вільну Палестину", "Без справедливості не буде миру", "Аллаху Акбар" і гасла проти поліції. Правоохоронці не пропустили їх ближче.

Advertisement

Однак перед матчем попри наявність поліцейських відбулися сутички із застосуванням феєрверків, де затримали понад 20 людей.

Після матчу в Амстердамі спалахнули заворушення, зокрема й у центрі.

Коли фанати ізраїльської команди приїхали у центр на метро, їх там зустріли антиізраїльськими гаслами та почали кидатися предметами, проте поліція супроводила групу ізраїльських вболівальників до готелю.

Згодом видання Times of Israel, повідомило, що 10 ізраїльтян отримали поранення, ще 10 − не виходять на зв'язок зі своїми сім'ями, а сотні людей опинилися в облозі в готелях.

Advertisement

П'ятьох людей госпіталізували, а після гри 62 громадян затримали.