За 2024 рік Державна податкова служба (ДПС) провела 5 483 документальні перевірки ФОПів, повідомив Опендатабот.
Як змінилася сума штрафних санкцій для ФОПів
Рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано у 2021 році, тобто по 2,6 тис. на місяць. У 2024 році їхня кількість зменшилася до 600 на місяць.
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Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій цього року збільшилася у 5,7 рази, порівняно з відповідним періодом у 2023 році.
Однак за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд гривень, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд гривень.
У 2023 року ФОПам вдалося оскаржити лише третину штрафів.
Документальні преевірки для ФОПів − що відомо
За даними Опендатабот, ДПС донарахувє податки після перевірки, якщо підприємець вживав таких заходів:
- занижував доходи або завищував витрати;
- безпідставно користувався податковими пільгами;
- припускався порушень у сфері ПДВ;
- несвоєчасно подавав звітність;
- спріпрацював з ризиковими контрагентами;
- не дотримувався валютного законодавства;
- порушував правила обліку податкових різниць.
У 2024 році ДПС запланувала понад 3,3 тис. планових перевірок підприємців.
З1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1 та 2 груп, тому перевірок може побільшати.