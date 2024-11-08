За 2024 рік Державна податкова служба (ДПС) провела 5 483 документальні перевірки ФОПів, повідомив Опендатабот.

Як змінилася сума штрафних санкцій для ФОПів

Рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано у 2021 році, тобто по 2,6 тис. на місяць. У 2024 році їхня кількість зменшилася до 600 на місяць.

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Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій цього року збільшилася у 5,7 рази, порівняно з відповідним періодом у 2023 році.

Однак за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд гривень, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд гривень.

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У 2023 року ФОПам вдалося оскаржити лише третину штрафів.

Інфографіка: Опендатабот

Документальні преевірки для ФОПів − що відомо

За даними Опендатабот, ДПС донарахувє податки після перевірки, якщо підприємець вживав таких заходів:

занижував доходи або завищував витрати;

безпідставно користувався податковими пільгами;

припускався порушень у сфері ПДВ;

несвоєчасно подавав звітність;

спріпрацював з ризиковими контрагентами;

не дотримувався валютного законодавства;

порушував правила обліку податкових різниць.

У 2024 році ДПС запланувала понад 3,3 тис. планових перевірок підприємців.

З1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1 та 2 груп, тому перевірок може побільшати.

Інфографіка: Опендатабот