У польському місті Сосновець двоє українців підозрюються у вбивстві співвітчизника, повідомила поліція Сілезького воєводства Польщі.

Українців підозрюють у вбивстві в Польщі - подробиці

3 листопада біля гаражів знайшли тіло 35-річного українця з ножовими пораненнями.

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Вже наступного дня поліція затримала двох підозрюваних - 26-річного та 46-річного українців.

За даними слідства, затримані та жертва не були знайомі раніше. Вони зустрілися на вулиці та планували разом купити алкоголь. Що саме стало причиною конфлікту, наразі невідомо.

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Один із підозрюваних зізнався у скоєному, інший заперечує свою причетність до злочину.

У обох чоловіків вилучили ножі, які, ймовірно, є знаряддям вбивства.

Українцям висунули звинувачення у вбивстві. Їм загрожує довічне ув'язнення.

У Польщі в ДТП загинули двоє українців

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