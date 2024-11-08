Міністерство оборони впроваджує інноваційну систему тренувань UNITS, розроблену українськими фахівцями, повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).
Які переваги системи UNITS
Цей інтерактивний тренажер дозволить військовослужбовцям відточувати навички стрільби з різних видів зброї, не виходячи з навчального центру.
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UNITS моделює різні умови місцевості, погоди та освітлення, що робить тренування максимально реалістичними.
У повідомленні зазначили, що тренувальна система має такі характеристики:
- різноманітність зброї: можливість використовувати макети та модулі стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК.
- вибір місцевості: тренування в умовах міста, лісу, поля тощо.
- моделювання ситуацій: налаштування мішенної обстановки, погоди та часу доби.
- мобільність: швидке розгортання системи на будь-якій локації.
- мідпрацювання базових навичок: правильна стійка, дихання, прицілювання тощо.
- широкий спектр вправ: можливість виконувати різноманітні ситуаційні завдання.
До експлуатації в ЗСУ допустили дрон “Чаклун” українського виробництва
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Він збудований за літаковою схемою і ефективно працює навіть за поганих погодних умов.
Безпілотний комплекс досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний.