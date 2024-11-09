З першого січня 2025 року українські вчителі отримуватимуть щомісячну доплату - 1000 гривень.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.
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Доплати вчителям у 2025 році: коли почнуться виплати
Про те, що зарплата вчителя в Україні зросте, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки», - написав він.
З першого вересня 2025 року очікується ще одне підвищення виплат педагогам - доплати вчителям збільшать до двох тисяч гривень грн. Це уточнив міністр освіти Оксен Лісовий.
Надбавки вчителям у 2025 році:
- 1000 гривень з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);
- 2000 гривень з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).
«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету», - додав Лісовий.
Уряд схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання
У п'ятницю Кабмін схвалив проєкт державного бюджету до другого читання.
Уряд збільшив видатки на 50 млрд грн.
На фінансування оборонних потреб пропонують спрямувати 2 трлн 225 млрд грн.
На освіту додатково хочуть виділити 24 млрд грн. Половина з них підуть на доплати вчителям. Ще 12 млрд грн - на інвестиції в освітню сферу.
Медицина додатково отримає 6,3 млрд грн.
Також додатково - ще 5 млрд грн спрямують на підтримку ветеранів.
У Кабміні зазначили, що наступного року дорожній фонд фінансувати не планують. Але на ремонт доріг стратегічного значення передбачають 12,6 млрд грн.
Очікується, що програма «єВідновлення» працюватиме й надалі та буде повністю профінансована.