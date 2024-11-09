Росія перекинула військових з КНДР ближче до лінії фронту у Курську область, аби вони вчилися управляти FPV-дронами в реальних бойових умовах.

Про це розповів голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі The Washington Post.

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Війська КНДР на фронті: чи беруть участь у війні?

«Війська Північної Кореї перекинули в райони поблизу лінії фронту на Курщині, щоб «навчати в реальних бойових умовах використовувати дрони FPV», - пише видання з посиланням на Коваленка.

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За словами голови ЦПД, протягом трьох місяців північнокорейські військові зможуть замінити російських солдатів.

Андрій Коваленко стверджує, що Україна знає про місця дислокації солдат з КНДР.

«Ми знаємо, що на цих позиціях перебувать північнокорейці, і ці позиції були вражені… Я не можу коментувати жертви», - сказав він.

Солдати КНДР у Курській області

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. За словами глави держави, Росія зосередила на Курщині 11 тисяч солдатів з КНДР.

«Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати, це факт», - сказав Зеленський.

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Цього тижня Financial Times писало, що у Курській області відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вони вже потрапили під обстріл ЗСУ в цьому російському регіоні.

За даними української розвідки, Росія озброїла військових КНДР мінометами, кулеметами, снайперськими гвинтівками та автоматами. Також, за інформацією ГУР, північнокорейським солдатам видали «трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів».