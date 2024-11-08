Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін схвалив проєкт державного бюджету до другого читання, збільшивши видатки на 50 млрд грн.

Які зміни вніс Кабмін до проєкту держбюджету на 2025 рік

Фінансування оборонних потреб залишається на рівні 2 трлн 225 млрд грн, що забезпечить потреби армії у зброї, техніці та дронах.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На освіту додатково виділено 24 млрд грн, з яких 12 млрд грн підуть на доплати вчителям, а ще 12 млрд грн — на інвестиції в освітню сферу.

Медицина додатково отримає 6,3 млрд грн.

Advertisement

Додаткове фінансування розміром 5 млрд грн спрямують на підтримку ветеранів.

У Кабміні зазначили, що наступного року дорожній фонд не фінансуватиметься, але 12,6 млрд грн буде спрямовано на ремонт доріг стратегічного значення.

Програма "єВідновлення" і надалі працюватиме і буде профінансована у повному обсязі.

Шмигаль наголосив, що цей бюджет є гарантією того, що Україна матиме ресурси для перемоги та подальшого розвитку.

Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні

31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.

20 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко представив у парламенті проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Advertisement

Доходи загального фонду держбюджету (без грантів та міжбюджетних трансфертів) заплановані у сумі 2,007 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у 2025 році Кабінет Міністрів очікує збільшення доходів державного бюджету майже на 30%, а видатків − на 20%.

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн гривень, а видатки − 3,6 трлн гривень.