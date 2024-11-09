Протягом минулої доби, 8 листопада, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 71 тисяча людей.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

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Скільки українців перетнули кордон у п'ятницю

З України виїхало 38 тисяч осіб.

Більшість із них - 23 тисячі - прямували до Польщі.

Решта їхали до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну минулої доби в'їхало 33 тисячі людей.

28 тисяч з них - це українські громадяни.

Пункти пропуску з Молдовою та Румунією працюють в штатному режимі

8 листопада південні кордони України перетнули понад 15,7 тисяч людей.

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Також проїхало понад чотири тисячі транспортних засобів.

Йдеться про пункти пропуску на кордоні з Молдовою (в межах Одеської та Вінницької областей) та з Румунією (в межах Одещини)

Більшість людей на цьому напрямку прямували до Молдови - понад сім тисяч осіб. Натомість в Україну приїхало понад 6,4 тисяч людей.

В Румунію прямувало 900 осіб. Стільки ж - поверталися назад.

Більшість тих, хто прибув в Україну - більше як чотири тисячі - це громадяни України.