Протягом минулої доби, 8 листопада, західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 71 тисяча людей.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
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Скільки українців перетнули кордон у п'ятницю
З України виїхало 38 тисяч осіб.
Більшість із них - 23 тисячі - прямували до Польщі.
Решта їхали до інших країн ЄС та Молдови.
В Україну минулої доби в'їхало 33 тисячі людей.
28 тисяч з них - це українські громадяни.
Пункти пропуску з Молдовою та Румунією працюють в штатному режимі
8 листопада південні кордони України перетнули понад 15,7 тисяч людей.
Також проїхало понад чотири тисячі транспортних засобів.
Йдеться про пункти пропуску на кордоні з Молдовою (в межах Одеської та Вінницької областей) та з Румунією (в межах Одещини)
Більшість людей на цьому напрямку прямували до Молдови - понад сім тисяч осіб. Натомість в Україну приїхало понад 6,4 тисяч людей.
В Румунію прямувало 900 осіб. Стільки ж - поверталися назад.
Більшість тих, хто прибув в Україну - більше як чотири тисячі - це громадяни України.