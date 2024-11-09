В Україну приїхав високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це він написав у соцмережі Х та опублікував фото з вокзалу.
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Жозеп Боррель у Києві: що відомо
Жозеп Боррель зазначив, що це його п'ятий візит до Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії й останній на посаді глави європейської дипломатії.
«Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС», - написав він.
Боррель закликав союзників до єдності заради перемоги України
Напередодні високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав до активної участі ЄС та України у світовій політиці, щоб не стати «жертвою» геополітичних процесів.
Дипломат переконаний, що в умовах сучасних глобальних викликів Європі дуже важливо бути об'єднаною. На його думку, це єдиний шлях зберегти суверенітет та незалежність як ЄС, так і України.
Україна має бути за столом геополітичної гри, а не у меню, - Боррель
Боррель вважає, що Європа повинна зміцнювати свою роль у світі, не покладаючись на інших у питаннях безпеки.