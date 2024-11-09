В Україну приїхав високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. 

Про це він написав у соцмережі Х та опублікував фото з вокзалу. 

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Жозеп Боррель у Києві: що відомо 

Жозеп Боррель зазначив, що це його п'ятий візит до Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії й останній на посаді глави європейської дипломатії. 

«Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС», - написав він.

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Боррель закликав союзників до єдності заради перемоги України

Напередодні високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав до активної участі ЄС та України у світовій політиці, щоб не стати «жертвою» геополітичних процесів.

Дипломат переконаний, що в умовах сучасних глобальних викликів Європі дуже важливо бути об'єднаною. На його думку, це єдиний шлях зберегти суверенітет та незалежність як ЄС, так і України. 

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Високий дипломат ЄС закликав союзників згуртуватися заради перемоги України.

Боррель вважає, що Європа повинна зміцнювати свою роль у світі, не покладаючись на інших у питаннях безпеки.

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