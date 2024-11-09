В Україну приїхав високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це він написав у соцмережі Х та опублікував фото з вокзалу.

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Жозеп Боррель у Києві: що відомо

Жозеп Боррель зазначив, що це його п'ятий візит до Києва від початку повномасштабного вторгнення Росії й останній на посаді глави європейської дипломатії.

«Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС», - написав він.